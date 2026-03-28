Paura stamattina in via Bottego a Sassari. In una palazzina poco distante dal parco giochi è caduto un gran numero di calcinacci lungo la tromba delle scale. I gradini si sono ricoperti dei pezzi di mattoni staccatisi d’improvviso dal soffitto.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale che, al momento, stanno valutando le condizioni dell’edificio in cui abitano sei famiglie. Proprio questa settimana sono stati consegnati nella stessa via i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finanziati dalla Regione per alcuni edifici di pertinenza Area.

Negli intenti dell’operazione, si era spiegato, «vi è quello di ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità degli edifici, eliminando le situazioni di degrado che interessano strutture, coperture, spazi comuni e restituire un maggiore livello di uniformità architettonica e decoro urbano, così da migliorare l’immagine complessiva del complesso edilizio e la qualità abitativa dei residenti».

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