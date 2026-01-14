Amministrativo del Comune di Sassari patteggia pena per atti persecutori. Stamattina in tribunale la richiesta a un anno e 10 mesi formulata dal pm Ermanno Cattaneo e dall’avvocato difensore Nicola Lucchi è stata accolta dal gup Sergio De Luca.

Questi ha disposto che il periodo venga trascorso dall’uomo in una cooperativa sociale. L’uomo era accusato di aver tentato in più occasioni, lo scorso anno, di avvicinarsi a una donna di cui si era invaghito, non corrisposto. Chiamandola al telefono diverse volte e pronunciando minacce di morte se lei non si fosse fatta vedere da lui che, in diverse circostanze, si era presentato sotto l’appartamento della parte offesa.

Alla persona era anche contestato di aver provato a entrare nella casa della donna. Ad assistere quest’ultima l’avvocato di parte civile Stefano Chessa.

