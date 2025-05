Partiti i lavori di riqualificazione della nuova Rotonda di Platamona a Sassari. Tra gli interventi previsti dal progetto di restyling ci sarà l’installazione di ringhiere e corrimano in acciaio e in legno, la realizzazione di nuove scale, sedute e vasche lavapiedi così come una nuova rampa per l’accesso all’arenile delle persone con disabilità. Cambierà il sistema di illuminazione, ora a led, che aiuterà la possibilità di camminare lungo il camminamento in sasso lavato, anch’esso rifatto, e costruito in continuità con quello che già esiste sul lato della rotonda che appartiene al comune di Sorso.

Gran parte degli interventi saranno conclusi entro giugno, seguendo un cronoprogramma pensato per non interferire sull’imminente stagione balneare, favorendo così sia gli operatori commerciali dell’area sia i bagnanti e chi frequenterà la zona durante l’estate. Solo tra un mese si deciderà poi se continuare subito con la realizzazione della scala a est della Rotonda e della nuova rampa, oppure se rinviare a settembre. «Essendo un progetto elaborato e approvato prima della pandemia», riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna. «Il rifacimento della Rotonda ha fatto i conti con la necessità di una revisione in funzione dell’adeguamento dei prezzi, e questo di fatto ha comportato una perizia di variante, il reperimento delle risorse aggiuntive e una nuova autorizzazione da parte della Regione Sardegna».

«Si tratta», aggiunge il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, «di un primo intervento lungo la porzione del litorale di Platamona di competenza del comune di Sassari. Il riscatto di Platamona è una delle grandi scommesse che attende la Città metropolitana. C’è una nuova classe di amministratori locali che è pronta a raccogliere la sfida e a non ripetere gli errori del passato».

