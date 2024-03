Ha palpeggiato una cliente mentre le consegnava il cibo a domicilio.

I carabinieri della stazione di Sassari hanno arrestato per violenza sessuale un rider 36enne. I fatti risalgono alla sera del 9 marzo. L’uomo, mentre portava l’ordine, aveva attirato la donna con una scusa nel buio delle scale condominiali. E qui l’aveva toccata, per poi darsi immediatamente alla fuga.

La vittima ha subito chiamato il 112nue che ha inoltrato la chiamata ai carabinieri. Giunti sul posto, accertato che la vittima stava bene, sebbene scossa, la sezione radiomobile e la stazione carabinieri di Sassari sotto il coordinamento della Procura della Repubblica hanno individuato il rider molestatore.

Che tra l’altro è anche recidivo. Già in passato aveva molestato un’altra donna in un ascensore, sempre mentre consegnava cibo. In quel caso si era beccato una denuncia per atti osceni. Questa volta, invece, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per il reato di violenza sessuale.

