Dieci anni al servizio della comunità di Sassari. Festeggiato nei giorni scorsi il decimo anniversario del gruppo Masci, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani Sassari 3 Ottava.

A fare da cornice all’evento la chiesa del Santissimo Nome di Gesù nella borgata sassarese dove sono state rinnovate le promesse scout di vivere ogni giorno il servizio, la fraternità e la testimonianza cristiana all’interno della comunità. Nell’occasione si è ripercorso il cammino, connotato da altruismo e solidarietà che, negli anni, oltre a Ottava ha visto anche diverse collaborazioni all’esterno del quartiere, come nel caso di Sos Anghelos a Oschiri.

Da registrare poi la collaborazione con gli altri gruppi Masci della zona che, da due anni, impegna il gruppo nell’accoglienza di ragazzi ucraini scout ad Alghero, in occasione del campo estivo. Un’esperienza definita dal Movimento “di grande valore umano e sociale, che testimonia concretamente lo spirito di solidarietà e apertura che caratterizza il movimento”.

Il gruppo ha sottolineato i valori che guidano il proprio operato, riassunti nelle “tre C”: Cuore, Creato e Città, che rappresentano l’attenzione alle relazioni umane, alla tutela dell’ambiente e alla responsabilità verso il territorio.

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