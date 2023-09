Andrà avanti fino al 30 novembre l’operazione della Polizia locale di Sassari per il controllo della velocità sulle strade.

Da oggi il telelaser sarà posizionato sulla S.S. 200 (Sassari-Sorso), S.P. 18 Bancali, S.P. 42 Campanedda, via de Martini, via Domenico Millelire, via Prati, via Budapest, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres, a Ottava (ex. Ss131), sull’ex SS291 Sassari-Fertilia e in via Caniga.

Da gennaio a settembre sono state contestate 420 violazioni dei limiti di velocità, prevalentemente in località Ottava (146) e in via Predda Niedda (142). Nello stesso periodo sono state sospese 21 patenti.

Il vasto progetto comprende anche la prevenzione, il confronto nelle scuole per incontrare i giovani e rafforzare in loro la cultura della legalità, le campagne informative.

L’operazione trasparenza ha uno scopo prevalentemente preventivo: le postazioni infatti sono sempre comunicate in anticipo.

Con il dispositivo utilizzato per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità la Polizia locale effettua contestazioni immediate, fermando il conducente nel momento in cui si accerta la condotta illecita, questo crea la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver commesso un’azione pericolosa, per sé e per gli altri. Allo stesso tempo c’è la possibilità di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale di contestazione.

Le campagne di sicurezza stradale in corso sono cinque: smartphone zombie rivolta alla repressione dell’uso dei cellulari da parte dei pedoni che attraversano la strada; rafforzamento dei controlli rivolti alla repressione dell’uso del cellulare da parte dei conducenti; accertamento stato psico-fisico dei conducenti; postazioni di polizia stradale rivolte ad accertare l’utilizzo a bordo dei veicoli delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta per i bambini.

