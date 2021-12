A Sassari, in via Rizzeddu (Palazzina Q), un nuovo hub vaccinale, per dare nuovo impulso alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

"Il nuovo punto vaccinale - spiega Salvatore Lorenzoni, coordinatore sanitario degli hub sassaresi - avrà una capacità di somministrazione di circa 600 dosi giornaliere, che si aggiungono a quelle effettuate dalla struttura di via Marghinotti operativa già da qualche mese, che raggiunge circa 800-900 dosi al giorno. L'obiettivo di ATS Sardegna è quello di soddisfare le richieste quanto prima di tutte quelle categorie di lavoratori che hanno l'obbligo vaccinale ma, soprattutto, di aumentare la copertura anche in vista delle festività. Con questa nuova struttura, a Sassari saremo in grado avere oltre 1500 prenotazioni al giorno".

L'accesso è possibile esclusivamente per i soggetti prenotati - specifica Lorenzoni - onde evitare che si verifichino assembramenti e attese. Possono accedere senza prenotazione solo i soggetti destinatari di prime dosi e gli over-80.

Il nuovo punto vaccini di via Rizzeddu si aggiunge a quello già attivo in via Marghinotti, 50.

