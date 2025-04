Oltre 2 milioni e 300mila euro dal ministero dell’Istruzione per 4 palestre di Sassari. Somme che arrivano attraverso il programma nazionale “Scuola e competenze” e vanno a interessare le strutture della scuola dell’infanzia e primaria di via Washington (900mila euro), della scuola media di via Monte Grappa (550mila), delle primarie di via Baldedda (450mila) e, infine, 425mila per via Genova.

“E’ una notizia importante- afferma il sindaco Giuseppe Mascia -non solo per le scuole, che sono titolari di quegli impianti, ma anche per lo sport cittadino, perché quelle palestre sono fondamentali per assicurare il giusto spazio a numerose società cittadine di varie discipline”. Lo step conclusivo è subordinato alla sottoscrizione dell’accettazione da parte del Comune. I lavori avranno l’obiettivo di adeguare le strutture sul piano della sicurezza, delle barriere architettoniche e degli impianti. “Stiamo eseguendo- riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna -una ricognizione delle palestre e degli impianti oggi disponibili, anche per capire come ottimizzare il loro utilizzo al di fuori dall’orario scolastico e al di là delle esigenze di studenti e docenti”.

