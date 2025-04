Via libera della III Commissione, oggi a Palazzo Ducale a Sassari, per la realizzazione di supermercati, ristoranti e uffici nell’area di piazzale Segni. Una lottizzazione proposta su oltre 14mila mq nella sottozona G1, quella destinata dal Puc ai servizi, e avanzata dalle società Icort, Lombarda Costruzioni e Tilocca che, un anno fa, hanno presentato il Piano Urbanistico Attuativo al Comune. Un intervento che, come illustrato dall’assessora all’Urbanistica Maria Francesca Fantato e dal dirigente del settore Gianni Agatau nell’incontro presieduto da Nicola Ribichesu, riguarda il “sub-comparto A”, perché i proprietari del “B” hanno declinato la proposta. Il programma si articola in tre sotto-unità, a partire dall’A1 che vedrà la realizzazione “di un unico corpo di fabbrica di 1058 mc” con destinazione d’uso relativa a strutture direzionali, ovvero gli uffici, commerciali- dai supermarket ai ristoranti- e sanitarie, più i parcheggi.

L’A2, coi suoi 8984 mc, avrà le stesse destinazioni descritte mentre l’A3 (10564 mc) non contempla quelle commerciali. Il 10 per cento dell’area, ovvero 1409 mq, saranno ceduti a titolo gratuito all’amministrazione comunale che farà davanti al Palaserraddimigni uno spazio verde. E sono di 225mila euro, e a carico dei proponenti, i costi di progettazione e realizzazione delle opere citate, si legge nella deliberazione, “assimilabili ad opere di urbanizzazione primaria”. La pratica, passata a maggioranza, verrà discussa in Consiglio comunale. “Così come in altre zone- afferma Fantato- anche qui cerchiamo di mettere ordine in un’area in cui l’intensità residenziale è in crescita, e in cui è dunque necessario prevedere servizi di varia natura, utili allo svolgersi armonico della vita quotidiana”.

