«Rifaremo il manto erboso del Vanni Sanna». Lo annuncia il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, riferendo sul milione di euro ottenuto dalla Regione Sardegna per i lavori da compiere nello stadio di calcio dove gioca la Torres.

«Si tratta di un finanziamento che abbiamo fortemente voluto e conquistato grazie alla sensibilità dell’assessore regionale del Bilancio e della Programmazione, Giuseppe Meloni», spiega il primo cittadino.

«Attraverso la variazione di bilancio regionale licenziata in seguito all’accordo Stato-Regione – continua – siamo stati destinatari di uno stanziamento dedicato.»

Mascia si era impegnato in prima persona per risolvere le problematiche di un campo ormai in condizioni critiche. «Investire sullo stadio Vanni Sanna significa investire sulla Torres, sulla sua storia, sui suoi tifosi e sull’intera comunità sassarese», aggiunge l’assessore al Bilancio, Giuseppe Masala. Ora, rimarca, «attendiamo che l’iter si completi con l’approvazione del Disegno di legge da parte del consiglio regionale, dopodiché potremo procedere».

I passaggi, dopo l'arrivo della somma, sono quelli della fattibilità tecnico-economica, della progettazione preliminare, fino alla redazione del progetto esecutivo. Poi la procedura di gara e, se non ci saranno intoppi, i lavori potranno iniziare al termine del prossimo campionato. In vista del quale, fa sapere Palazzo Ducale, «sarà eseguito un intervento da 140 mila euro per mettere in sicurezza il campo da gioco e rispettare le prescrizioni tecnico-federali».

Un nodo da sciogliere riguarda la migliore soluzione tecnica che, per il Comune, dovrebbe essere il manto erboso naturale. «Per una serie di ragioni tecniche, economiche e, perché no, sentimentali, le soluzioni sintetiche o miste ci convincono meno», riferisce Mascia. Si tratterà, all'atto pratico, di rimuovere il manto erboso esistente. Verrà in seguito, riferisce l'amministrazione comunale, eseguita una bucatura profonda per rompere gli strati compattati dal calpestio, favorendo il drenaggio dell’acqua e lo sviluppo delle radici.

Per completare gli interventi, l’impianto di irrigazione sarà potenziato e verrà seminato un nuovo manto erboso con sementi di qualità certificata. «Quest’amministrazione è sempre stata, è e sarà sempre vicina alla Torres, alla sua società, ai suoi dirigenti, ai suoi atleti e ai suoi tifosi, perché la Torres è Sassari», conclude l'assessora allo Sport, Nicoletta Puggioni. «Ma allo stesso tempo siamo impegnati per dare una casa adeguata a tutte le discipline e a tutte le società sportive – ricorda – perché riteniamo che lo sport abbia un ruolo sociale e culturale fondamentale, e che per questo vada sostenuto in tutti i modi».



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