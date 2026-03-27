Possibili disagi a Sassari nell’erogazione dell’acqua per martedì 31 marzo. In quella giornata Abbanoa collegherà la nuova reta idrica appena realizzata in via IV Novembre, iniziando i lavori di mattina alle 8 e concludendoli, secondo le previsioni, per le 17. Le operazioni porteranno allo stop dell’erogazione idrica sulla condotta adduttrice, e il conseguente mancato approvvigionamento verso il serbatoio. Per questo motivo potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nei quartieri di San Giuseppe, San Paolo, Rizzeddu, Porcellana Alta e Monserrato.

I lavori del 31 marzo rientrano nel cantiere di efficientamento delle reti idriche a Sassari con cui si provvederà alla sostituzione integrale di oltre 7 chilometri di condotte. L’appalto è quello relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che, nel complesso, vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sassari è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente di questo investimento: oltre 6,6 milioni di euro.

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