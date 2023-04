In via King, nel quartiere popolare Latte Dolce di Sassari, anche un cartello stradale (strada dissestata) evidenzia una situazione oramai non più sostenibile. Al centro della carreggiata sono ben evidenti fosse simili a crateri: un'autentica trappola per gli automobilisti. In altri tratti la strada è addirittura impercorribile.

Alla luce di questo stato dei fatti, che si si protrae da troppo tempo, vi sarebbe anche un contenzioso tra Comune e Abbanoa, che ha eseguito lavori nelle condotte sottostanti. Fatto sta che la situazione di stallo esaspera i residenti, già alle prese con le ataviche mancanze di servizi nel grande quartiere popolare.

Le condizioni di via King (foto Tellini)

«Aspettiamo con ansia l'inizio dei lavori», dicono alcuni residenti. «A noi poco importano eventuali conflitti e rimpalli di responsabilità. Il degrado di via King, senza manutenzione da decenni, è sotto gli occhi di tutti. Che si intervenga al più presto. Tempo se n'è perso abbastanza». Nel quartiere Latte Dolce aspettano la bitumatura (programmata dall'Amministrazione Comunale) anche via Vespucci, via Verrazzano, via Caboto, via Nobile e via Gioia.



