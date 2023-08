Sono 700 anni di storia della Città di Sassari quelle raccontate dai documenti che parlano dei Gremi, le corporazioni di arti e mestieri. Ecco perché è importante riunire tutte le fonti e gli scritti per avere una banca dati da mettere più tardi anche online dopo la digitalizzazione.

Questa mattina nella sala Giunta di Palazzo Ducale è stato firmato il protocollo che istituisce il Centro di documentazione per la storia dei Gremi e dei Candelieri, che nel 2013 l'Unesco ha dichiarato patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Il sindaco Nanni Campus, l’arcivescovo Gianfranco Saba e il presidente dell’Intergremio Fabio Madau, alla presenza dell'assessora Laura Useri e della responsabile dell'Archivio storico comunale Carla Merella, hanno firmato il protocollo. Obiettivo principale del progetto è realizzare un sistema integrato di descrizione archivistica, digitalizzazione delle fonti e consultazione online, garantendo ai documenti la conservazione nelle loro sedi istituzionali di appartenenza senza quindi essere spostati fisicamente. Il Comune di Sassari, coordinatore con funzioni organizzative, mette a disposizione le elevate professionalità e gli spazi dell’Archivio storico comunale come sede per il Centro di documentazione e per il coordinamento delle attività di realizzazione, promozione e valorizzazione del progetto.

Saranno inoltre organizzati una serie di eventi per promuovere le attività del Centro di documentazione e di approfondimento sui temi legati ai Candelieri e ai Gremi. La gestione del Centro di Documentazione sarà coordinata da un Comitato direttivo composto da 3 rappresentanti, uno per ogni ente firmatario, e avrà la durata di 3 anni a partire dall'entrata in vigore del Protocollo.

© Riproduzione riservata