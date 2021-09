Muore per Covid all'ospedale di Sassari un uomo di etnia Rom, che soggiornava nel campo di Piandanna. Aveva contratto il virus da alcune settimane e le sue condizioni di salute sono andate progressivamente peggiorando sino al decesso.

Delicata la situazione del campo Rom di Piandanna, dove si registrano una decina di casi di positività al Covid 19, tra i quali qualche parente del deceduto.

Nessuno di loro per ora è in condizioni gravi, anche se qualcuno manifesta sintomi lievi della malattia. Il ceppo del virus è sotto il monitoraggio delle autorità sanitarie e i positivi sono in isolamento.



