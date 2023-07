Quattro anni di reclusione per il 22enne del Sassarese imputato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Stamattina la decisione del giudice per le udienze preliminari Giuseppe Grotteria che, con il rito abbreviato, ha disposto anche il pagamento di mille euro per la parte civile, rappresentata dall'avvocata Antonella Spanu che ne aveva chiesti 100mila.

Il giovane, difeso dal legale Gianmario Fois, si sarebbe reso protagonista, nel 2022, di cinque episodi di molestie sessuali ai danni di altrettante ragazze, tutte minorenni, con palpeggiamenti nelle parti intime e tentativi di bacio, sia alla fermata degli autobus di via Padre Zirano, sia in diversi locali di un paese dell''hinterland.

Per lui anche l'accusa di maltrattamenti contro i propri familiari, altra imputazione convogliata nel procedimento concluso oggi a carico del 22enne al momento detenuto nel carcere di Bancali. Il gup ha voluto riconoscere le attenuanti generiche e del fatto di speciale tenuità. Contro di lui il pm Angelo Beccu aveva chiesto 9 anni di reclusione.

© Riproduzione riservata