La splendida cornice del Parco Chico Mendes, davanti al mare del Golfo dell’Asinara, a Porto Torres, dal 7 al 12 luglio sarà il punto di riferimento per danzatori, insegnanti e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’area suggestiva si prepara ad accogliere la nona edizione di Balai Summer Dance School - Golfo dell'Asinara, manifestazione organizzata dall’associazione culturale Heliogabalus con il patrocinio del Comune di Porto Torres. Dal 7 al 12 luglio, l’iniziativa offre un’opportunità di alta formazione in un contesto naturalistico unico, grazie alla realizzazione di un palcoscenico professionale all’aperto e all’utilizzo di spazi dedicati presso la sede Babajaga. Maestri di fama nazionale per i corsi dedicati ai più giovani - danza classica, modern e Hip Hop – ma anche corsi accademici di danza classica, laboratorio coreografico di Danza Classica, contemporanea, laboratorio di danza contemporanea, Hip Hop (principianti/intermedio) e • Heels (intermedio/avanzato).

Prevista anche un’area benessere Pilates Matwork, aperta a tutti i partecipanti. Sempre il parco Chico Mendes, da oggi, ospita il “Festival del Caats: Artisti artigiani”, primo appuntamento di AsinArt25 un programma che si sviluppa in nove giornate dal 4 al 12 luglio, evento organizzato dall’AC Caats- Cunsorziu Artistas Artesanos Turritanos Sardos con il contributo del Comune e della Fondazione di Sardegna, in partenariato con Heliogabalus ACSD e Teatro Caverna Bergamo.

Le manifestazioni sono state presentate al parco Chico Mendes dall’artista Federico Marras Perantoni, alla presenza dell’assessora Gavina Muzzetto e del presidente della commissione Cultura, Antonello Cabitta. Si comincia con tre serate a ingresso gratuito nel palco allestito nell’area verde, dedicate alla musica, all’arte visiva e alla cultura enogastronomica.

«Saranno protagoniste 21 produzioni musicali artigianali inedite sarde, accompagnate da un prestigioso ospite internazionale dalla Catalogna, Joan Peirot Aznar, - spiega Federico Marras per un viaggio sonoro tra identità, sperimentazione e tradizione. In questi tre giorni tutti i prodotti, dalla birra alla coca cola, provengono dalle piccole aziende artigianali».

A rendere ancora più immersiva l’atmosfera ci penserà I’m let visual show di Massimo Dasara, che trasformerà il parco in uno spazio artistico dinamico grazie a proiezioni visive sincronizzate con gli spettacoli. Sabato 5 luglio è prevista la Piccola Mostra Mercato del Vino Selvaggio, a cura di Piero Careddu e Antonio Canu. Presenterà le serate Aldo Milia. Si prosegue giovedì 10 con il concerto del sassofonista nuorese Gavino Murgia Groovy trio, formazione internazionale, accompagnato da Jarrod Cagwin e dalla chitarra di Marcello Peghin. Venerdì 11 ultima serata di grande danza con “Giovani Stelle in una notte d’ estate - galà internazionale di danza classica e contemporanea” per la direzione artistica di Alessandro Bigonzetti. Saliranno sul palco di Porto Torres etoile internazionali e importanti teatri nazionali, come il Teatro Massimo di Palermo, insieme a compagnie di danza contemporanea del calibro di Aterballetto Reggio Emilia e DanceHaus più Milano.

AsinArt25 chiude la programmazione a Cala Reale l’8 di agosto col concerto del musicista, gallurese ed internazionale, Paolo Angeli, preceduto nel corso della giornata dalla chitarrista Caterinangela Fadda. La chiusura della giornata è affidata alle Canzoni di Mari di Federico Marras Perantoni, cantautore turritano, accompagnato in un set acustico che si terrà sul battello notturno che rientra a Porto Torres, insieme a Peppino Anfossi e Alessandro Zolo.

