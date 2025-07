Continua l'alternanza dei generi come nello stile di "Stintino Jazz&Classica", la rassegna curata dall’Associazione culturale LABohème. Le affinità musicali delle anime d’Europa in un viaggio affascinante, da Schumann a Prokofiev, è il tema del concerto di sabato 5 luglio, dalle 21 nella sala conferenze del Museo della Tonnara di Stintino. La serata fa parte del programma di

La flautista Annamaria Carroni e il pianista Gianluca Paschino proporranno un programma che prevede le tre romanze di Robert Schumann, la Sonata di Paul Hindemith e la Sonata di Sergej Prokofiev per flauto e pianoforte. L’ingresso è gratuito, come per tutti gli appuntamenti della rassegna.

Annamaria Carroni si è esibita in Italia e Francia in diverse rassegne in solo e in formazioni cameristiche con archi, in duo con arpa, chitarra e pianoforte e in orchestra per le stagioni liriche e sinfoniche del Teatro Comunale di Sassari e Trapani in qualità di flautista e ottavinista. È docente di flauto traverso al Liceo musicale “Azuni” di Sassari.

Gianluca Paschino dopo il diploma a Sassari ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento pianistico e masterclasses tenuti da Aldo Ciccolini, Bruno Mezzena, Pier Narciso Masi, Leslie Howard e con Massimiliano Damerini a Genova. Nel corso degli anni ha svolto attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche per svariati enti musicali della sua regione e di altre regioni italiane. È attualmente docente titolare di pianoforte al Liceo Musicale “D.A. Azuni” di Sassari.

