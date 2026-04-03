Minorenne ubriaco alla guida di una moto a Sassari.

È uno dei casi scoperti dalla polizia stradale nel corso dei controlli dell’ultimo weekend. Nell’occasione il giovane guidava un mezzo di cilindrata 125 mentre, durante un’altra verifica, un uomo era alla guida di un autoveicolo, sbronzo e per giunta senza patente.

In un terzo episodio, avvenuto sulla SS 131, una persona è finita da sola fuori strada. Gli agenti hanno scoperto che aveva un tasso alcolemico superiore a 2,50 g/l e, in più, guidava una macchina senza assicurazione.

Per tutti loro sono scattate le contestazioni e le sanzioni previste dalla legge.

La polizia stradale di Sassari continuerà, anche durante le festività pasquali, a contrastare le condotte di guida più pericolose, per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

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