È fissata per martedì 16 settembre l'autopsia sul cadavere di William Manca, l’uomo, 45 anni, di Sassari scomparso da casa sabato scorso e ritrovato cadavere ieri pomeriggio, nelle campagne della Nurra, tra Monte d'Accoddi e la zona industriale di Truncu Reale.

La Procura di Sassari ha dato oggi l'incarico al medico legale, Francesco Serra: dagli esiti dell'esame autoptico si conosceranno le cause della sua morte, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, tanto che il fratello lo ha riconosciuto dagli abiti che indossava.

Era abbandonato in una campagna, fra i cespugli a pochi metri dalla strada provinciale 56. A notarlo sono stati due uomini che cercavano lumache e che hanno subito contattato il 112.

Secondo quanto raccontato agli inquirenti da parenti e amici dell'uomo, William Manca è uscito dalla sua casa al centro storico sassarese intorno alle 18 di sabato scorso. Ha detto che doveva incontrare degli amici nella borgata di Campanedda.

Gli ultimi ad averlo visto in vita sono i gestori e i clienti di un circolo nella frazione di Bancali: è arrivato lì sabato notte a bordo di un'auto con altri due uomini. Non stava bene e anche i due amici che erano con lui non sarebbero stati lucidissimi. I tre si sono allontanati dopo pochi minuti. E da quel momento non si sa cosa possa essere successo.

La famiglia di Manca, non avendo più sue notizie, già domenica ha lanciato l'allarme denunciando così la scomparsa. Lunedì la Prefettura ha dato il via alle ricerche con i vigili del fuoco, i carabinieri, il soccorso alpino speleologico della Sardegna, barracelli e volontari. Ieri il ritrovamento del suo corpo e l'inizio di una nuova fase delle indagini per capire come e perché è morto William Manca e con chi abbia trascorso del ultime ore della sua vita.

