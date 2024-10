Una coppia di coniugi sassaresi è stata aggredita mercoledì notte mentre faceva rientro a casa, nel centro storico della città.

Ma i due sono riusciti a mettere in fuga il rapinatore.

Marito e moglie sono stati avvicinati da uno sconosciuto in Salita del Vaglio. Il malvivente li ha aggrediti per portar via il marsupio con dentro il portafogli e altri oggetti personali. Ma l’uomo prima ha resistito all’aggressione, poi ha reagito e ha iniziato a urlare.

Il rapinatore, spaventato e sorpreso dalla reazione, si è dato alla fuga per i vicoli della città vecchia.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia della coppia e stanno cercando di risalire al responsabile dell’aggressione.

(Unioneonline)

