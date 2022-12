Una marea di voti sospetti frena il concorso “Natale in vetrina” organizzato dal Comune di Sassari per premiare i commercianti più abili e fantasiosi nell'addobbare i loro negozi per le feste.

La gara – che metteva in palio 1.500 euro per il primo classificato, mille per il secondo e 500 per il terzo – si è conclusa nei giorni scorsi. Ma le modalità di voto, attraverso i like delle foto delle vetrine, pubblicate sulla pagina Facebook del municipio, hanno destato perplessità e così il risultato è stato congelato dal dirigente del settore Attività produttive di Palazzo Ducale, Giovanni Agatau.

Un provvedimento preso in autotutela dopo che due dei 23 partecipanti hanno lamentato brogli.

«La natura sospetta di centinaia di voti attribuiti a un concorrente l'ultimo giorno di votazione e a un altro concorrente nelle ultime ore antecedenti la chiusura del voto stesso, segnalando quindi una presunta sleale competizione derivante dall'acquisto di pacchetti di like per ottenere più voti», scrive il dirigente nel documento con cui, in autotutela, sospende il concorso, sollecitando l’intervento della giunta.

«Il Concorso non sarà annullato per rispetto dei partecipanti», precisa l'assessora Alessandra Corda. «Nomineremo – aggiunge Corda – una commissione specifica per eleggere le vetrine vincitrici del premio, senza considerare i voti pervenuti sulla pagina Facebook».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata