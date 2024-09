Reduci dai campionati Mondiali di Budapest, i tre atleti sassaresi che hanno vinto il titolo italiano di kickboxing sono stati ricevuti questa mattina dal sindaco di Sassari Giuseppe Mascia a Palazzo Ducale.

Cristian Mameli, Noemi Virdis e Iris Pirastru, studenti modello a scuola e grande orgoglio sportivo per la città, hanno raccontato la recente esperienza in Ungheria, dove hanno rappresentato l’Italia al campionato mondiale Wako ( Wako - World Association of Kickboxing Organizations), competizione massima per i praticanti di questo sport. Il campionato ha visto la partecipazione di ben 90 nazioni e più di 3000 atleti divisi per categoria e peso.

Gli atleti erano accompagnati dai coach Andrea Damasconi e Donatella Panu della Asd Realsport Sassari. All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Tore Dau e l’assessore alle attività produttive Lello Panu.

