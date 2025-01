Liquami nel quartiere di Santa Maria di Pisa a Sassari. Da stamattina tra piazza Perosi e piazza Rossini una fuoriuscita fognaria ha destato allarme negli abitanti del rione sia per gli insostenibili miasmi che per il pericolo per la salute pubblica.

Tra l’altro quanto tracimato sta procurando dei danni in particolare alle cantine di piazza Rossini dove sono apparse sui muri crepe e macchie. Intanto, intorno all’ora di pranzo, è intervenuta Abbanoa che con un autospurgo ha risolto la situazione.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati i rifiuti presenti nella fogna a creare l'ostruzione e non le radici del pino che dà sulle due piazze come pensato in un primo momento.

