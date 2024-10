Incidente ieri sera a Sassari. In via Predda Niedda una trentottenne sassarese, che era alla guida di una Bmw, sarebbe stata affiancata da un altro veicolo nel tratto discendente, dove si trova il negozio Florgarden, finendo per toccare il cordolo sul lato sinistro e perdendo il controllo della propria autovettura, che si è ribaltata di fronte al concessionario Citroen. Le condizioni della donna non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale sembrerebbe che i due veicoli non si siano toccati. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco.

Nel corso della serata ci sono stati altri due incidenti, senza conseguenze, in viale Italia e in via Budapest.

