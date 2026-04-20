Quasi conclusi i lavori di riqualificazione della zona di largo Monache Cappuccine a Sassari. A breve infatti la città potrà usufruire della nuova piazza, costituita da aree pavimentate e aree di verde, resa possibile dai fondi del Pnrr.

Già da giovedì 23 aprile, al termine delle operazioni, sarà tracciata la nuova zona parcheggi e il tratto di strada che conduce da piazza Mazzotti verso largo Infermeria San Pietro diventerà a senso unico in discesa.

Dal largo Infermeria san Pietro sarà poi possibile proseguire utilizzando la viabilità esistente verso le vie Gran Condotto e via San Carlo.

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