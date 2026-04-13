La Aou di Sassari risponde dopo la proclamazione dello sciopero dei lavoratori. Una mobilitazione, indetta dai sindacati per il prossimo 29 maggio, nata al termine di una lunga serie di proteste relative alle criticità del comparto. Dal mancato pagamento del premio di risultato per gli anni 2023 e 2024 all’assenza di percorsi concreti per stabilizzazioni e nuove assunzioni, sono diverse le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali. Che hanno anche voluto denunciare il fallimento dei confronti tra sindacati, Regione e Aou, definiti “inconcludenti”.

«L’Azienda- ribatte in una nota la direzione generale -è da sempre impegnata a garantire il pieno esercizio dei diritti sindacali e a favorire momenti di partecipazione e condivisione. In questa direzione, anche in occasione dell’assemblea recentemente convocata, si è attivata per individuare soluzioni organizzative idonee ad accogliere il numero previsto di partecipanti». «L’Aou- continua il comunicato -conferma il proprio impegno a mantenere un’interlocuzione continua e responsabile con le organizzazioni sindacali, nella consapevolezza della complessità delle tematiche affrontate, che coinvolgono anche altri livelli istituzionali e organi con specifiche competenze, tra cui il Collegio sindacale».

La conclusione dell’Azienda-ospedaliero-universitaria è una mano tesa verso i dipendenti, «con l’obiettivo- conclude -di individuare soluzioni condivise che tengano insieme la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e la qualità dei servizi offerti ai cittadini».

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