Il padre di 84 anni è morto per cause naturali, lui lo ha tenuto in casa per ben sei giorni, vegliandolo nel suo letto.

Succede a Sassari, nel quartiere Monserrato. Se n’è accorta una parente che si occupa di tenere in ordine l’appartamento.

La donna, arrivata nell’abitazione dei due, ha chiesto all’uomo – un 51enne con disturbi psichici – di chiamare il padre per sedersi assieme a tavola.

E in quel momento ha fatto la macabra scoperta. Il 51enne infatti è scoppiato a piangere e ha rivelato alla donna che l’anziano era morto nel suo letto, da sei giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che da un primo esame sul corpo hanno escluso la morte violenta. La Procura ad ogni modo ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia. Nessuno è iscritto sul registro degli indagati.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata