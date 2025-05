Una promozione allettante ma falsa. Sui social girava da qualche tempo una presunta campagna promozionale dell'Atp di Sassari in cui si offriva, in occasione del 50esimo anniversario dell'Azienda, una tessera di trasporto in edizione limitata. "Corse gratuite per 6 mesi a soli 2 euro!", così recitava il claim che riferiva di sfruttare la chance visto che erano a disposizione "solo 1000 tessere uniche a questo prezzo speciale!". Poi l'immancabile link su cui cliccare per ottenere l'agevolazione. Ma l'Atp è intervenuta ieri sui social bollando il tutto come una "truffa".

«Si tratta di una falsa comunicazione- scrive- Atp Sassari non ha avviato alcuna campagna di distribuzione gratuita di biglietti tramite social media o messaggi privati».

© Riproduzione riservata