Ladri scatenati stanotte a Sassari. Quattro gli esercizi commerciali presi di mira tra il centro storico e il quartiere di San Giuseppe.

Un'altra attività nel mirino dei ladri

Due le attività di ottica colpite, una in via Carlo Alberto e l'altra in via Zanfarino. Nel primo, Ottica Milanese, è stato spaccato il vetro d'ingresso con la base di pietra per installare gli ombrelloni. All'interno i ladri hanno prelevato un fondo cassa di lieve entità. Nel secondo, Visione Ottica, hanno danneggiato il vetro d'ingresso senza riuscire ad entrare.

Colpiti pure un bar e un minimarket in centro storico. Sulle tracce dei responsabili ci sono i carabinieri di Sassari.



