Ladri scatenati nel quartiere di Sassari 2. Nell’ultima settimana alcuni ignoti si sono accaniti a più riprese sulle proprietà di diversi residenti, in particolare in via Carmelo Floris, rubando una serie di oggetti lasciati in macchina o stipati nei garage. Proprio in questi locali sono avvenuti più furti, grazie a semplici manovre di scasso delle serrature a terra, e la sottrazione di beni dal valore relativo.

«A noi - riferisce un residente - ci hanno preso casse d’acqua e dei vini rimasti da una festa di compleanno». Bottino quindi dal valore contenuto se si considera che la refurtiva è consistita anche in olio esausto, un aspirapolvere, e perfino la vernice antiruggine.

«L’unica cosa di pregio che si sono portati via - continua l’abitante della zona - è stata una bicicletta elettrica».

Da un’autovettura invece, aperta nei giorni scorsi, non avendo trovato nulla hanno sparso tutti i documenti per terra.

Intanto i ladri, mentre i condomini hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine, sono passati ad altre mete vicine, tra via Carru, via Frau e via Cima, sottraendo prodotti dello stesso tenore. E chissà fin dove arriveranno.

