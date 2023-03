Una folla addolorata e ancora sgomenta a Sassari per i funerali di Claudio Rais, 37 anni, campione di nuoto, morto martedì scorso in circostanze tragiche.

Una cerimonia sobria, con la chiesa piena di girasoli, fiori amati da Claudio, e segnata dalle significative parole di Fra’ Isidoro, il padre cappuccino che ha officiato la cerimonia: «Non eri tu che hai compiuto quel gesto, non era Claudio, era quel male dentro che lo ha fatto».



Neppure un anno fa, era il mese di luglio del 2022, Claudio Rais esultava per il grande risultato raggiunto nel circuito supermaster di nuoto: «Oggi sono il terzo atleta nazionale della categoria m35 come punteggio complessivo del 2022 quindi non solo il riscontro di una singola gara, ma quello di una stagione intera, e soprattutto di un percorso di crescita personale, lavorativa e sportiva che mi ha condotto fin qui. Tanti sacrifici, tanto impegno, costanza e pazienza».

