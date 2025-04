È stata portata a Casa Serena in visita, ieri a Sassari, la statua della Madonnina della Grazie. A promuovere l’iniziativa il gremio dei Massai e il suo padre guardiano realizzando così un momento di grande emozione. “Gli ospiti e le ospiti- riferiscono le responsabili della struttura di via Pasubio- si sono accostati alla Madonnina con grande devozione e per loro è stato prezioso poter avere nella residenza la statuina, anche perché molti di loro non hanno la possibilità di andare a san Pietro autonomamente”.

Tra le tante realtà e istituzioni coinvolte anche le educatrici di Casa Serena e della cooperativa Seriana 2000, oltre alle volontarie di Sant’Egidio che hanno preparato il pane con le uova per l'offertorio. Don Eugenio Cavallo ha celebrato la messa per la Pasqua insieme a padre Ambrogio mentre i gremianti hanno portato la Madonnina nella stanza di un’ospite molto devota e che, al momento, non può lasciare la camera. Presenti all’occasione anche l’assessora alle Politiche, servizi di Coesione sociale Lalla Careddu, con il dirigente Alberto Mura e alcune volontarie della comunità di Sant'Egidio.

