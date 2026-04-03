In carcere con le accuse di violazione di domicilio e violenza sessuale a Sassari. Un algerino di 42 anni è stato arrestato perché avrebbe, nei giorni scorsi in via al Rosello, palpeggiato una donna dopo averla costretta a entrare nella casa di lei.

La 63enne, che stava facendo ritorno nella sua abitazione, è stata spinta dall’uomo nell’ingresso e, insieme a lui, ci sarebbe stata un’altra persona, al momento non identificata. La donna è riuscita ad allontanare i due sporgendo il giorno dopo denuncia in questura e fornendo l’identikit del presunto aggressore, notato nei giorni precedenti all’episodio. La polizia di Stato ha proceduto all’arresto del 42enne conducendolo in carcere a Bancali.

Ieri si è tenuta l’udienza di convalida e l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Giuseppe Grotteria. L’indagato, difeso dall’avvocata Valeria Testoni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice si è riservato di decidere su una eventuale attenuazione della misura.

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