Un furgone per i bisognosi. L’appello viene dalla Caritas della Madonna del Latte Dolce a Sassari che, ogni settimana, provvede alle necessità di un centinaio di persone. Ma adesso il mezzo con cui i volontari vanno a prelevare i rifornimenti fuori città è ridotto in condizioni tali da non poter, a breve, più andare avanti.

«Chiediamo un aiuto- dichiara don Fabrizio di Loreto, parroco della chiesa a cui fa riferimento la struttura- altrimenti non sappiamo come fare». I locali di via Mazzarello rappresentano un punto di approdo imprescindibile per diverse famiglie del quartiere sia per i generi alimentari che per il vestiario. «Ho una nipotina- riferisce una signora ultra 70enne- e abbiamo necessità di qualche ricambio oltre al latte».

Sono diversi i volontari che si adoperano da anni per chi si trova in stato di necessità rappresentando non solo un aiuto materiale ma anche un conforto psicologico. «Abbiamo conosciuto molte famiglie povere- sottolinea commuovendosi il parroco- ma con tanta dignità». Persone però che, se non si dovesse trovare il furgone, potrebbero trovarsi in ulteriore difficoltà.

