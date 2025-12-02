Neurodivergenza, non malattia. A Sassari parte la campagna pubblicitaria “Autismo in cartellone” della Fondazione Lorenzo Paolo Medas, con l’appoggio di realtà istituzionali e non, dalla Regione al Comune, dal terzo settore ai privati.

Messaggi chiari come “La nostra emancipazione dipende dalla vostra apertura mentale” oppure “Trova l’autistico” in una foto che ritrae tante persone, tra cui il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, diversi assessori della sua giunta, il comandante della polizia locale Gianni Serra, il consigliere comunale Christian Luisi, il presidente della Torres Stefano Udassi e i vigili del Fuoco.

Contenuti diretti che vogliono rendere possibile l’inclusione di persone neurodivergenti nella società, missione a cui la Flpm si sta dedicando dal 2018, anno della sua nascita.

Le attività dell’associazione si concentrano su compiti inclusivi, in particolare nell’ambito artistico e formativo-lavorativo con Inside Aut Club Cafè dove i ragazzi con autismo lavorano insieme nel bar di via Madrid.

Ma l’attività della Fondazione promuove anche la consapevolezza dell’autismo attraverso la formazione gratuita a imprenditori, scuole, associazioni e società sportive e dovunque si richieda il contributo della “Lorenzo Paolo Medas” come promotrice di accoglienza e inclusione.

