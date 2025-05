Favorire l’accessibilità degli esercizi commerciali alle persone con disabilità. Si tratta del progetto "#Io Rampo", presentato oggi in Confcommercio a Sassari, che ha l’obiettivo di far diventare gli spazi del commercio locale luoghi realmente inclusivi, abbattendo non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali e informative.

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Confcommercio nord Sardegna, Uildm e Connessioni Sociali.

«Il progetto- spiegano i vicepresidenti di Confcommercio nord Sardegna Salvatore Brichetto ed Edoardo Oggianu- cui saranno chiamati a prendervi parte gli oltre tremila esercizi commerciali del nord Sardegna, non si limita a una mera sensibilizzazione, ma mira a generare azioni concrete per quanto semplici (come l'utilizzo di una rampa) per migliorare la fruibilità di negozi, bar, ristoranti e altri servizi da parte di persone con diverse tipologie di disabilità».

"#Io Rampo", oltre a voler migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, intende rappresentare un vantaggio competitivo per gli esercizi commerciali che diventano più attrattivi per un segmento di clientela più vasto (persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini piccoli).

«Questa iniziativa- aggiunge Francesca Arcadu, vicepresidente della Uildm di Sassari e presente all'incontro insieme ad Alessandro Berlucchi di Connessioni Sociali -può generare un impatto positivo tangibile sulla comunità, radicando nel territorio i valori fondamentali dell'inclusione e dell'accessibilità. "Io Rampo" dimostra che abbattere le barriere non è solo un dovere civico, ma un'opportunità di crescita, anche economica, per tutti».

