Si è insediato, nella giornata di ieri, il neocommissario della Asl di Sassari Paolo Tauro, nominato dalla Regione lo scorso 27 aprile.

Tauro, nato a Grosseto nel 1968, è laureato in ingegneria e dal 2002 ha ricoperto il ruolo di direttore dell'area tecnica della Asl di Olbia e in seguito quello di direttore dell'area tecnica di Ats Sardegna dal 2019 al 2022. Nel biennio 2019-20 è stato commissario straordinario della Assl di Olbia.

«Metterò il massimo dell'impegno - ha affermato Tauro - durante questo percorso, anche se un cambiamento in corsa non è cosa semplice da gestire. Innanzitutto osserverò l'esistente, prendendo coscienza dei progetti realizzati e di quelli in corso, e continuerò a lavorare con impegno affinché la sanità del territorio funzioni nel migliore dei modi».

Tauro ha ringraziato chi lo ha preceduto, il direttore generale Flavio Sensi, chiedendo di concentrarsi sugli obiettivi strategici e richiamando le diverse opportunità da cogliere, in particolare con gli investimenti finanziati dal Pnrr.

«Avrò bisogno del supporto di tutti- ha concluso- e per questo, a breve, pianificherò gli incontri e le interlocuzioni istituzionali con Regione, sindaco, operatori e stakeholder del territorio».

