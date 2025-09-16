Si è insediato da ieri, come guida del comando provinciale dei carabinieri di Sassari, il colonnello Antonio Maione.

Napoletano, 46 anni, il militare ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e l'Istituto superiore di Stato Maggiore Interforze, ed è laureato in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza interna ed esterna e ha conseguito il Master di II livello in studi internazionali strategico-militari. Tra gli incarichi ricoperti quello di comandante del Nucleo opera della Compagnia Carabinieri Roma San Pietro, di Tutor nel Centro Alti Studi per la Difesa di Roma, di Capo Seconda Sezione del servizio Audit del Dipartimento Audit e Innovazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

«Grazie alla rete di sicurezza - afferma - che comprende, oltre alle forze di sicurezza, anche la comunità, riusciremo a dare risposte efficaci». «Assicuriamo - continua - dedizione, passione, spirito di sacrificio, capacità di ascolto e quella di intercettare i fenomeni deliquenziali. In questo senso possiamo contare su un dispositivo operativo importante».



