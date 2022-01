Clamoroso e grave episodio oggi al centro vaccinale di Sassari, quello di via Marghinotti, dove è in corso la campagna per la terza dose di vaccinazione Moderna.

A oltre una decina di utenti, per errore, anziché iniettare la dose, è stata iniettata aria. Al termine delle operazioni infatti la fiala era ancora piena. I cittadini interessati sono stati avvisati al telefono da alcuni medici della struttura e devono ripresentarsi al centro vaccinale domani, martedì 18 gennaio. Chiaramente molto preoccupati gli utenti. La notizia è stata confermata da autorità sanitarie ed è già in corso un'indagine interna per accertare le responsabilità dell'accaduto.

Sinora al centro di via Marghinotti le vaccinazioni erano procedute con grande solerzia e organizzazione. Ma il fatto di oggi allarma non poco.

