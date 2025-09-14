Indetta la gara per i parcheggi interrati di viale Dante, via dei Mille e del Mercato Civico a Sassari. Dopo mesi di attesa e la decisione da parte della giunta di bandire un’altra gara, il Comune con il settore Infrastrutture per la Mobilità e al Traffico dà il via al bando per la nuova gestione. Che dovrà essere di 36 mesi, periodo attraverso cui realizzare, con lo strumento del project financing, i lavori di ammodernamento e di adeguamento strutturale di cui gli autosilos hanno bisogno. Al momento è Apcoa a gestire la concessione allungata fino al termine dell’anno, arco temporale in cui la società ha compiuto alcune migliore con l’installazione di diverse telecamere e una maggiore vigilanza. E con buona probabilità la stessa Apcoa parteciperà alla gara insieme, si ipotizza, a Saba Italia che amministra altri parcheggi in città. La determinazione prevede che vincerà chi presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il valore della concessione è di 2 milioni e 700mila euro, si tratta di un lotto unitario e sono contemplate nella gara anche le agevolazioni tariffarie, sulla sola struttura del Mercato, destinate ai residenti del centro storico penalizzati dai parcheggi che verranno a mancare per i diversi cantieri stradali programmati.

