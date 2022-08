La tregua è durata poco: l'agro di Sassari è ancora usato come discarica pubblica dai soliti incivili e maleducati, che sfidano multe salate e controlli più serrati.

Un caso emblematico presso la frazione del capoluogo denominata "La Landrigga", nella strada statale 291, tra il km 8 e il km 10, località "La Busazza".

Nei piazzali di sosta è stato abbandonato qualsiasi tipo di rifiuto: dai residui organici al legno, dalla plastica agli oli esausti, dal vetro a residui di cappotti termici.

Una situazione gravissima che peggiora di giorno in giorno e che sta diventando pericolosa per gli abitanti della borgata, oramai esasperati.

"Capiamo il periodo delicato della stagione dove è più difficile controllare - dicono diversi residenti della borgata - Ma le istituzioni hanno il dovere di intervenire al più presto e sanare questa situazione, che è insostenibile e inaccettabile per noi abitanti e non rappresenta neanche un bel biglietto da visita turistico per il territorio".



© Riproduzione riservata