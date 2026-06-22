A fuoco alcune bombole in via Baldedda a Sassari. Intorno alle 11.30 sono intervenuti i vigili del fuoco al primo piano di una palazzina, nel quartiere di Monte Rosello, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza la zona.

Poi i pompieri hanno eliminato il gas presente all'interno delle bombole coinvolte nell'incendio con l’utilizzo dell'apposito kit travaso di Gpl. 

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