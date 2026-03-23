Lavori da 3,2 milioni di euro nei quartieri di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa a Sassari. 14 palazzine di via Bottego e piazza Dettori interessate da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finanziati dal programma RinnovArea, inaugurato in città dalla consegna dei lavori, pochi giorni fa, in via Washington.

Un piano da 300 milioni di euro destinato, in tutta l'isola, al patrimonio abitativo dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa. «I cantieri inaugurati oggi rappresentano un simbolo per l’intera città – ha dichiarato Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori Pubblici, presente nell'occasione odierna – perché parliamo dei complessi tra i più datati e che si trovano nei due quartieri che rappresentano tra le aree residenziali più popolose e riconoscibili della città».

Di 2,1 milioni l’intervento a Santa Maria di Pisa, che vedrà il recupero di alcuni immobili, di proprietà esclusiva Area, nel complesso residenziale costituito da nove edifici in totale. I lavori saranno realizzati in corrispondenza dei numeri civici 4-5-6-7-8-11 di piazza Dettori. Esclusi al momento l’edificio n°9, condominio misto con la presenza di proprietà anche diverse da AREA e l’adiacente edificio n°10, dalla tipologia costruttiva differente dagli altri e che si presta meglio ad interventi di tipo locale.

I cantieri si occuperanno della messa in sicurezza, risanamento e pieno recupero funzionale delle parti esterne del complesso edilizio. L'obiettivo è risanare e ripristinare gli intonaci esterni nelle facciate frontali, posteriori, laterali e nei corpi scala degli edifici n°4-5-6-7-8-11 e tutti gli elementi in cemento armato nelle facciate esterne che presentano ammaloramenti.

Il secondo cantiere iniziato oggi, da 1,1 milioni di euro, interessa gli edifici residenziali in via Bottego, nel quartiere Latte Dolce, numeri civici 22,24,26,28,10,17,19 e 40. La manutenzione straordinaria è indirizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità degli edifici, eliminando le situazioni di degrado che interessano strutture, coperture, spazi comuni e restituire un maggiore livello di uniformità architettonica e decoro urbano, così da migliorare l’immagine complessiva del complesso edilizio e la qualità abitativa dei residenti.

Nelle tappe delle visite di oggi agli immobili da parte dell'assessore, del direttore generale Area Claudio Castagna, e delle altre figure apicali dell'azienda, si è valutata anche la condizione di uno stabile in via Flavio Gioia, che appare molto compromesso.

«Ho voluto constatare personalmente, come ho fatto in altre occasioni – così l'assessore – per valutare con il supporto dei tecnici, quali e quanti interventi siano da inserire nel piano RinnovArea o attraverso le altre linee di finanziamento. Inoltre sono convinto che, oltre agli aspetti più pratici, sia necessario dare un segnale chiaro di presenza ai residenti. Sono loro, prima delle strutture, a cui rivolgiamo la massima attenzione per restituire al loro abitare la dignità e la sostenibilità necessarie».

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