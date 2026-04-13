Inaugurata oggi a Sassari la sede della Sfirs per il nord Sardegna.

Si è discusso dell'iniziativa, stamattina in Camera di Commercio, alla presenza del presidente della Società Finanziaria in Regione Sardegna Riccardo Barbieri, dell'assessore regionale della Programmazione Giuseppe Meloni, e di diverse personalità istituzionali tra cui il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Mascia.

Si tratta di una mossa strategica, è stato spiegato nel convegno "La finanza trasforma il territorio", per avvicinare ancora di più la finanziaria regionale al tessuto imprenditoriale del territorio, con l’obiettivo di agevolare l’accesso agli strumenti finanziari, promuovere innovazione e crescita dimensionale delle imprese e sostenere il rafforzamento delle filiere produttive locali.

La Sfirs, società finanziaria che afferisce alla Regione, può contare su 500 milioni di euro di fondi regionali gestiti, e di un organico di 75 professionisti che diverranno 100 in tempi brevi. Gli strumenti finanziari gestiti sono diversi e, tra questi, si registrano i 42 milioni di euro destinati ai contratti d’investimento, i 55 per il fondo Sardinia Fintech, i 20 per investimenti diretti, e i 30 milioni per il nuovo fondo di Venture Capital.





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