21500 richieste di intervento in un anno a Sassari. È uno dei dati del report della polizia locale 2025, illustrato stamattina nel comando di via Carlo Felice dal sindaco, Giuseppe Mascia, e dal comandante della Municipale, Gianni Serra. La statistica riporta una riduzione degli incidenti stradali scesi a 1325, insieme agli episodi mortali, da 6 a 4. Cresce invece la cifra dei pedoni coinvolti, aumentati da 79 a 82.

Si confermano le strade di Predda Niedda (95) e viale Porto Torrres (40) come quelle più interessate dagli incidenti, con il numero significativo di viale Umberto (22). Eventi che, come sempre, sono avvenuti per la maggior parte con il bel tempo (79,02%).

I controlli nei locali pubblici sono aumentati del 200% (585 lo scorso anno), 43 le sanzioni elevate per illeciti sul monopattino. 805 quelle per la sosta illecita negli stalli riservati alle persone con disabilità, 1007 per la sosta sugli attraversamenti pedonali, 1332 per quella sui marciapiedi.

Importante la funzione di monitoraggio in centro storico, con 1109 tra abitazioni e locali controllati a San Donato. Nell'ampio ventaglio di funzioni della polizia locale rientrano anche quelle dei sopralluoghi ambientali, 4896 nel 2025, con 42 comunicazioni di reato. 117 le sanzioni per violazioni alle norme sul commercio, quasi 54% in più.

Restando nell'ambito di Sassari Vecchia, sono aumentati gli agenti del presidio di Corso Vittorio Emanuele intervenuti 15.500 volte lo scorso anno.

«Abbiamo impegnato risorse importanti per la polizia locale - afferma il primo cittadino - e i risultati raggiunti. Cercheremo comunque di migliorarci. Non siamo soli e possiamo fare bene grazie alla collaborazione di tutti».

Il comandante Serra, oltre a riferire sui dati, ha ricordato il recente impegno per la riuscita del concerto di capodanno in cui 79 agenti sono stati impiegati per garantire la sicurezza dell'evento.



