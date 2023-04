Situazione paradossale a Sassari in piazza Toscanini, nel quartiere popolare Santa Maria di Pisa. A distanza di oltre un anno e mezzo, diverse grosse palme, cadute per terra a causa del punteruolo rosso, non sono ancora state rimosse.

Una in modo particolare ostruisce ancora il passaggio a pedoni e residenti, che ovviamente sono imbufaliti dal fatto e dal clamoroso ritardo. Dovuto come al solito al conflitto di competenze tra Area (che ha la proprietà delle case popolari) e Comune. Un conflitto esteso purtroppo anche ad altre tematiche e sinora mai risolto dalle parti.

Fatto sta che le palme cadute, ora quasi marcite, non rappresentano un grande spettacolo nemmeno per il decoro.

«Stufi di sollecitare anche per questo sia Area che Comune - afferma Danilo Farina, componente del comitato di quartiere -. Ognuno al solito scarica la responsabilità all'altro e nessuno interviene. Il risultato è sotto gli occhi di tutti».

A Santa Maria di Pisa nel frattempo crescono a dismisura diversi alberi. Un grosso ramo nel frattempo, sempre in piazza Toscanini, ha ceduto e rischia di cadere da un momento all'altro. Una situazione di pericolo da rimuovere immediatamente.



