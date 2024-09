Travestita da medico si è introdotta nel reparto di Neurologia dell’ospedale Aou di Sassari col tentativo di sottrarre alcuni beni personali dei pazienti. Un doppio tentativo di furto, finalizzato probabilmente a rubare oggetti o farmaci, è stato sventato l'altra notte nel reparto di Neurologia, al primo piano del Palazzo Clemente.

La donna indossava un camice e una cuffietta chirurgica e si è introdotta per ben due volte nella struttura sanitaria. Il personale in servizio in quel momento ha prontamente individuato il falso operatore sanitario, che si era prima spacciato come un’incaricata della Direzione Sanitaria, che però non ha convinto il personale di guardia presente in reparto.

La donna nella stessa notte, tra giovedì 26 e venerdì 27, ha tentato per ben due volte di entrare nel reparto, per poi scappare. Il personale sanitario oltre ad avvertire prontamente il servizio di vigilanza ha anche richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. «Al momento - ha fatto sapere il medico di guardia - non risultano danneggiamenti o sottrazioni di beni di proprietà né dei pazienti né degli operatori sanitari. Non risultano, inoltre, sottrazioni di farmaci (custoditi sotto chiave come da normativa) o altri presidi».

Il medico di guardia, inoltre, ha presentato formale denuncia alla polizia di Stato di Sassari. La direzione generale, dopo la segnalazione del reparto, ha avviato le procedure per l'acquisizione delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza presenti all'interno del Palazzo Clemente con l'obiettivo di identificare la donna.

