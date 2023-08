La Lega Navale Italiana sezione di Sassari, grazie al sostegno della presidenza nazionale, si dota di due imbarcazioni della Classe Hansa 303.

Sono delle barche che favoriscono la partecipazione di persone con disabilità motoria alle attività veliche, comprese quelle agonistiche. Studiate e create per permettere la pratica della vela a tutti coloro a cui risulterebbe difficile o poco agevole, se non impossibile. Tra gli interventi riabilitativi la pratica della vela ha dimostrato di incrementare la qualità della vita dei soggetti che hanno potuto sperimentare tale esperienza: un profondo coinvolgimento emozionale, gratificazione e crescita della sicurezza in se stessi, oltre che occasione di nuove amicizie e condivisione.

Sono state diverse le partecipazioni della Lega navale Sassari ai campionati zonali e nazionali di classe, in rappresentanza della Sardegna, oltre che ai vari convegni medici sulla riabilitazione. Proprio per le attività agonistiche con le Hansa 303, la sezione di Sassari, non affiliata alla FIV per scelta di mantenere lo status di sezione “tradizionale”, ha trovato supporto e condivisione degli obiettivi nello storico circolo nautico Torres, affiliato alla Federazione. Da allora, la squadra Hansa 303, si presenta sui campi di regata con atleti tesserati al CNT, mentre la sezione Lega navale di Sassari rimane nella posizione di armatrice delle imbarcazioni oltre che socia della classe Hansa Italia.

«Anche in questa occasione», afferma il presidente Lega Navale Sassari Michele Pruneddu, «tre circoli differenti, con diverse specificità, si uniscono per raggiungere uno scopo comune: avvicinare al mare tutti, senza limiti».

