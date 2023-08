Sono state 115 nel mese di luglio le sanzioni emesse dalla polizia locale di Sassari nei confronti di chi non ha rispettato le norme sul conferimento dei rifiuti. I controlli si sono fatti via via più capillari e anche le infrazioni sono in calo: a maggio erano state 340.

Su tutto il territorio sono presenti le fototrappole, che svolgono un’azione deterrente nei confronti degli incivili.

In netta diminuzione sono anche coloro che conferiscono i propri rifiuti arrivando dai paesi limitrofi: a maggio erano 79 contro i 18 di luglio. Anche chi era restio a seguire le norme relative al servizio di ritiro porta a porta si è dovuto adeguare e le sanzioni sono passate da 138 di maggio alle 44 di luglio (a giugno erano 61).

Tra fine aprile e fine luglio, in tutto sono state elevate 724 sanzioni. I controlli sono stati effettuati dagli agenti grazie inoltre alle nuove, sofisticate, microtelecamere.

