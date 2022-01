Scritte che appaiono come un insulto contro chi lotta e si impegna quotidianamente per diffondere un messaggio di tutela della salute. I manifesti della campagna di prevenzione contro il tumore al seno, affissi a Sassari, sono stati imbrattati con disegni e scritte oscene, immagini strappate senza pudore, atti vandalici che offendono il senso dell’iniziativa portata avanti dall’associazione “Donne+Donne”. Da via Oriani a via De Nicola, ignoti non hanno risparmiato neppure un manifesto.

“Ci sentiamo offese e umiliate da un'azione tanto vile – sostiene Daniela Cermelli, presidente di ‘Donne + Donne’, l’associazione promotrice della campagna – quei manifesti strappati e imbrattati miserabilmente da sconosciuti fanno parte del progetto ‘Diciottoventicinque’ che ha visto protagoniste le nostre giovani socie”. L'obiettivo dell’iniziativa sociale è quello di sollecitare le istituzioni a programmare uno screening ecografico di prevenzione rivolto alle giovani donne, a partire dai 18-20 anni. Invece quel messaggio non sembra sia stato gradito, anzi senza alcuno scrupolo è stato calpestato, seppure mostrato al pubblico con rispetto.

